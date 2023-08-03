Курс доллара вырос почти на 94 копейки, евро – почти на 61 копейку

Центральный Банк России с 4 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,7792 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 93,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,5310 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 60,42 копейки.