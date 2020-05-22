Курс доллара вырос почти на 96 копеек, евро - почти на 65 копеек

Центральный банк России с 23 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,8804 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 95,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,4431 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 64,66 копейки.