Курс доллара вырос почти на 98 копеек, евро – почти на 71 копейку

Центральный банк России с 22 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1987 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 97,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,8942 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 70,99 копейки.