Курс доллара вырос почти на копейку, а евро теряет почти 51 копейку

Центральный банк России с 5 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2721 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7545 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 50,99 копейки.