Мурманская область. Арктика (16+)18.02.21 14:10
Курс доллара вырос почти на копейку, евро потеряло 21 копейку
Центральный банк России с 19 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7755 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,86 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 88,8700 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,09 копейки.
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