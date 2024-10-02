Курс доллара взлетел почти на 1,15 рубля, евро вырос почти на 80 копеек

Центральный Банк России с 3 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,3914 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 94,5054 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 114,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,4481 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 79,79 копейки.