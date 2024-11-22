Курс доллара взлетел почти на 1,9 рубля, евро подскочил почти на 1,35 рубля

Центральный Банк России с 23 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,9427 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,06 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,5761 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 189,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 107,4252 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 134,90 копейки.