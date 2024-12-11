Курс доллара взлетел почти на 3,24 рубля, евро поднялся почти на 2,36 рубля

Центральный Банк России с 12 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,8539 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,73 копейки.

Официальный курс доллара в размере 103,2707 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 323,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 108,5588 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 235,64 копейки.