Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром под давлением более дорогого доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовал сильный доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,45%, до 95,98 пункта.

Такому ралли на рынке американской валюты способствовали данные о рекордной с 1982 года инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%.

Высокий уровень инфляции, вероятно, подтолкнет Федеральную резервную систему США к более скорому повышению базовой процентной ставки, что позитивно для национальной валюты.

«Горячий отчёт об инфляции привёл к росту доллара, что привело к снижению цен на сырьевые товары, включая нефть», — прокомментировали ситуацию газете «Wall Street Journal» аналитики «Oanda».

Сегодня утром курс доллара заметно растёт по отношению к другим основным мировым валютам, особенно к евро, инвесторы ожидают резких действий со стороны Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 5270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,2141 рубля.