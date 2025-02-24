Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник.

«Нефть торгуется в узком диапазоне, это может быть связано с тем, что многие решения, способные толкнуть цены в ту или иную сторону, пока отложены», - отметила стратег «Commerzbank» Барбара Ламбрехт. «Речь идёт о возможном переносе сроков начала постепенного увеличения добычи ОПЕК+, которое пока намечено на апрель; о переговорах по Украине; о возможном ужесточении американских санкций против Ирана; и, конечно, о заявлениях Дональда Трампа о том, что он намерен быстро восполнить стратегический резерв нефти в США», - добавила она.

Как отмечает finmarket.ru, в понедельник утром на нефтяные котировки давят ожидания возобновления поставок топлива из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тысяч баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на семь и составило 488 штук. Число газовых установок сократилось на две, до 99 единиц.

Курс евро активно поднимается в паре с долларом США на новостях о победе блока ХДС/ХСС на парламентских выборах в Германии и ожиданиях увеличения расходов при новом правительстве.

Также на этой неделе участники рынка ждут публикации окончательных данных об инфляции в еврозоне, отчёта о продажах новостроек в США и пересмотренных данных о росте американской экономики в четвертом квартале, а также значительного числа европейских макроэкономических показателей, традиционно публикуемых в последний день месяца.

Лидер победившего на выборах в Бундестаг альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что хочет сформировать новое правительство в течение двух месяцев. Его партия набрала на выборах 28,6% голосов избирателей, занявшая второе место «Альтернатива для Германии» - 20,8%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) под руководством канцлера Олафа Шольца - 16,4%.

Одной из главных задач нового правительства Германии станет оживление экономики страны, для чего власти могут существенно увеличить объём государственных расходов, полагают аналитики. Это может ускорить инфляцию в стране и зоне евро в целом, что приведёт к более жёсткой, чем ожидалось, денежно-кредитной политике Европейского центрального банка и окажет поддержку курсу евро.

Евро по данным на 9.20 мск вырос к доллару на 0,51% - до $1,0511 по сравнению с $1,0458 на закрытие торгов в прошлую пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,39/95,06 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 4 копейки, средний курс продажи вырос на 33 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91-91,1 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник. Рубль слабеет в рамках коррекции после роста по итогам предыдущей недели; в пятницу нацвалюта обновила максимум с конца августа 2024 года. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0475 рубля (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,45 копейки выше уровня действующего официального курса.