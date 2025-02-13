Курс евро грохнулся почти на 3,09 рубля, доллар просел почти на 3,02 рубля

Центральный Банк России с 14 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,3356 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 43,46 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,0313 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 301,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,9221 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 308,98 копейки.