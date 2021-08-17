Мировые цены на нефть во вторник утром показывают слабую динамику после трёх дней снижения, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,04% — до 67,08 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,07%, до 67,34 доллара.

За последние три торговые сессии стоимость нефти обеих марок подешевела на 2,5-2,8%. Такое снижение было вызвано возобновившимися опасениями за спрос на сырьё в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в мире.

В то же время, несмотря на сохранение краткосрочных рисков, некоторые аналитики отмечают, что дальнейшие перспективы для рынка остаются положительными, а резкое снижение может также быть вызвано коррекцией.

«Эта периодическая коррекция, вероятно, будет краткосрочной, а долгосрочный тренд по-прежнему указывает на движение вверх. Сигналы указывают на восстановление. Вероятно, спрос восстановится, если новые штаммы коронавируса не приведут к введению масштабного карантина», — полагает главный стратег «JTD Energy Services» Джон Дрисколл.

Курс рубля в понедельник к вечеру компенсировал дневное падение, слегка теряя против доллара и немного прибавляя к евро за счёт попыток рынка нефти вернуться к ключевому уровню 70 долларов за баррель сорта Brent. Как пишет 1prime.ru, дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам на развивающихся рынках, внешнеполитическим фактором и динамикой цен на нефть, считает Ренат Малин из компании «Сбер управление активами».

Курс евро к доллару незначительно снижается во вторник утром перед публикацией статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.