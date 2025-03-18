Курс евро обвалился на 3,27 рубля, доллар просел на 2,80 рубля

Центральный Банк России с 19 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2232 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 37,68 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,5018 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 280,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,5697 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 327,46 копейки.