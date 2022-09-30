Курс евро обвалился почти на 2,67 рубля, доллар потерял 2,11 рубля

Центральный Банк России с 1 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 55,2987 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 211,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 52,7379 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 266,85 копейки.