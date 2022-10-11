Курс евро окреп почти на 1,55 рубля, доллар вырос на 1,34 рубля

Центральный Банк России с 12 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,6840 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 137,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,3481 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 154,62 копейки.