Курс евро опустился почти на 1,12 рубля, доллар теряет 65 копеек

Центральный Банк России с 11 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,7441 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 65,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,1737 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 111,55 копейки.