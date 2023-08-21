Курс евро поднялся на 1,09 рубля, доллар подрос почти на 74 копейки

Центральный Банк России с 22 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 94,1424 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 73,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,5719 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 109,17 копейки.