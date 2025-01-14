Курс евро подпрыгнул на 1,39 рубля, доллар укрепляется почти на 73 копейки

Центральный Банк России с 15 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,9486 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,02 копейки.

Официальный курс доллара в размере 103,4380 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 72,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,2493 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 139,37 копейки.