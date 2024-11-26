Курс евро подпрыгнул на 1,62 рубля, доллар прибавил почти 1,27 рубля

Центральный Банк России с 27 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,4449 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 23,92 копейки.

Официальный курс доллара в размере 105,0604 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 126,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 110,4943 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 162,38 копейки.