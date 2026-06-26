Курс евро подпрыгнул на 1,63 рубля, доллар прибавил почти 1,43 рубля

Центральный Банк России с 27 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3359 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 29,19 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,0611 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 142,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,4027 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 163,30 копейки.