Курс евро подпрыгнул на 1,79 рубля, доллар прибавил почти 1,68 рубля

Центральный Банк России с 11 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8961 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 20,27 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,9211 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 167,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,8246 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 179,10 копейки.