Курс евро подпрыгнул на 1,8 рубля, доллар укрепился на 54 копейки

Центральный Банк России с 6 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,2890 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,84 копейки.

Официальный курс доллара в размере 89,7878 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 54,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,7035 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 180,01 копейки.