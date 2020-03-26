Курс евро подпрыгнул на 1,8 рубля, доллар укрепился почти на 93 копейки

Центральный банк России с 27 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,7223 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 92,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,9648 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 181,63 копейки.