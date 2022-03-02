Курс евро подпрыгнул почти на 10,08 рубля, доллар вырос почти на 9,69 рубля

Центральный банк России с 3 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 103,2487 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 968,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 114,5544 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1007,72 копейки.