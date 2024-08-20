Мурманская область. Арктика (16+)20.08.24 17:30
Курс евро подпрыгнул почти на 1,27 рубля, доллар укрепился на 1,15 рубля
Центральный Банк России с 21 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1161 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,43 копейки.
Официальный курс доллара в размере 90,6944 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 115,16 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 100,2040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 126,85 копейки.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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