Курс евро подпрыгнул почти на 1,27 рубля, доллар укрепился на 1,15 рубля

Центральный Банк России с 21 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1161 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,43 копейки.

Официальный курс доллара в размере 90,6944 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 115,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,2040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 126,85 копейки.