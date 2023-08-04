Курс евро подпрыгнул почти на 1,31 рубля, доллар окреп почти на 1,03 рубля

Центральный Банк России с 5 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 94,8076 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 102,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,8379 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 130,69 копейки.