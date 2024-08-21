Курс евро подпрыгнул почти на 1,75 рубля, доллар вырос на 99 копеек

Центральный Банк России с 22 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,2114 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,53 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,6862 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 99,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,9508 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 174,68 копейки.