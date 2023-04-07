Курс евро подпрыгнул почти на 2,16 рубля, доллар укрепился почти на 1,73 рубля

Центральный Банк России с 8 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 82,3988 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 172,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2892 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 215,98 копейки.