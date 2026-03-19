Курс евро подпрыгнул почти на 2,25 рубля, доллар вырос на 1,71 рубля

Центральный Банк России с 20 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,13824 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,69 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,8379 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 171,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,9155 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 224,92 копейки.