Курс евро подрос на 25 копеек, доллар укрепился почти на 3 копейки

Центральный банк России с 29 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,7175 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1270 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 25,21 копейки.