Курс евро подрос на 55 копеек, доллар укрепился почти на 44 копейки

Центральный Банк России с 12 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 82,1799 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 43,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7271 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 55,34 копейки.