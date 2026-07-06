Курс евро подрос почти на 1,23 рубля, доллар прибавил 74 копейки

Центральный Банк России с 7 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4555 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,52 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,9695 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 74,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2595 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 122,91 копейки.