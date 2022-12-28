Курс евро подрос почти на 1,48 рубля, доллар окреп на 1,39 рубля

Центральный Банк России с 29 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 71,3261 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 139,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,6600 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 147,71 копейки.