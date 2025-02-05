Курс евро подрос почти на 24 копейки, доллар теряет почти 48 копеек

Центральный Банк России с 6 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,2490 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,0556 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 47,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,9215 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 23,63 копейки.