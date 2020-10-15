Курс евро подрос почти на 75 копеек, доллар - на 67 копеек

Центральный банк России с 16 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,9461 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 67,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,4542 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 74,77 копейки.