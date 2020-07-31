Курс евро подскочил на 1 рубль, а доллар укрепился на 6 копеек

Центральный банк России с 1 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,4261 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 6,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,2889 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 103,57 копейки.