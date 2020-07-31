Мурманская область. Арктика (16+)31.07.20 14:05
Курс евро подскочил на 1 рубль, а доллар укрепился на 6 копеек
Центральный банк России с 1 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,4261 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 6,28 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 87,2889 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 103,57 копейки.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
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