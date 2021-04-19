Курс евро подскочил на 1 рубль, доллар вырос почти на 70 копеек

Центральный банк России с 20 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,2491 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 69,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,4760 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 101,58 копейки.