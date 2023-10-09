Курс евро подскочил на 1,02 рубля, доллар окреп почти на 87 копеек

Центральный Банк России с 10 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 101,3598 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 86,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 107,0322 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 102,22 копейки.