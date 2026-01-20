Курс евро подскочил на 1,03 рубля, доллар вырос почти на 7 копеек

Центральный Банк России с 21 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1691 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,87 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,8247 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 6,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1954 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 103,43 копейки.