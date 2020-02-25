Курс евро подскочил на 1,04 рубля, доллар вырос на 62 копейки

Центральный банк России с 26 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 64,9213 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 62,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4591 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 104,00 копейки.