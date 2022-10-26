Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 16:45
Курс евро подскочил на 1,1 рубля, доллар поднялся почти на 10 копеек
Центральный Банк России с 27 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,4277 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,51 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 61,5682 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 110,34 копейки.
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Последние комментарии
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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