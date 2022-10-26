Курс евро подскочил на 1,1 рубля, доллар поднялся почти на 10 копеек

Центральный Банк России с 27 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,4277 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,5682 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 110,34 копейки.