Курс евро подскочил на 1,1 рубля, доллар прибавил 82 копейки

Центральный банк России с 30 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,9513 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 82,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,6812 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 113,99 копейки.