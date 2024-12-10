Курс евро подскочил на 1,1 рубля, доллар укрепился почти на 66 копеек

Центральный Банк России с 11 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6566 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,26 копейки.

Официальный курс доллара в размере 100,0324 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 65,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,2024 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 110,28 копейки.