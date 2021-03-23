Курс евро подскочил на 1,1 рубля, доллар вырос на 75 копеек

Центральный банк России с 24 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,3585 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 75,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7670 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 110,97 копейки.