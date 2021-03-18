Курс евро подскочил на 1,1 рубля, доллар вырос почти на 56 копеек

Центральный банк России с 19 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6582 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 55,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,1173 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 114,80 копейки.