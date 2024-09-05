Курс евро подскочил на 1,12 рубля, доллар окреп почти на 78 копеек

Центральный Банк России с 6 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,5054 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,32 копейки.

Официальный курс доллара в размере 89,7044 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 77,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,1927 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 112,02 копейки.