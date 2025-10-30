Курс евро подскочил на 1,14 рубля, доллар прибавил 1,03 рубля

Центральный Банк России с 31 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2952 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,45 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,5037 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 103,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,3894 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 114,28 копейки.