Курс евро подскочил на 1,2 рубля, доллар – на 1,1 рубля

Центральный банк России с 9 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,1952 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 113,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7755 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 121,67 копейки.