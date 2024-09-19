Курс евро подскочил на 1,21 рубля, доллар поднялся почти на 1,03 рубля

Центральный Банк России с 20 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,1028 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 15,77 копейки.

Официальный курс доллара в размере 92,6962 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 102,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,2490 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 121,00 копейки.