Мурманская область. Арктика (16+)19.09.24 17:35
Курс евро подскочил на 1,21 рубля, доллар поднялся почти на 1,03 рубля
Центральный Банк России с 20 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,1028 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 15,77 копейки.
Официальный курс доллара в размере 92,6962 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 102,50 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 103,2490 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 121,00 копейки.
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Последние комментарии
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
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