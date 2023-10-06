Курс евро подскочил на 1,22 рубля, доллар окреп на 81 копейку

Центральный Банк России с 7 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 100,4911 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 81,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,0100 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 122,23 копейки.